zaterdag 26 augustus 2023 om 17:57

Archie Ryan (Jumbo-Visma Development) wint ultrakorte bergrit in Tour de l’Avenir

Archie Ryan heeft zichzelf een heel mooi cadeau gegeven in de Tour de l’Avenir. De 21-jarige Ier kroonde zichzelf tot ritwinnaar in de zevende etappe van de Toekomstronde. De Amerikaan Matthew Riccitello kwam nooit in de problemen en blijft eigenaar van de leiderstrui.

Nadat Matthew Riccitello vanochtend de kroon op het werk zette in een tijdrit van elf kilometer, moest deze namiddag ook nog een bergrit overwonnen worden. Die was misschien maar zeventig kilometer kort, maar met de Montée d’Aussois en vooral de Col de Mont Cenis stonden er wel twee Alpenreuzen te wachten.

Na een chaotische etappe was alles op tien kilometer van het einde weer te herdoen. Het ideale moment om zelf eens iets te proberen, moet Archie Ryan gedacht hebben. In het klassement stond de Ier al op zeventien minuten, en dus was hij totaal ongevaarlijk voor de leider. In geen tijd pakte Ryan 35 seconden, en de favorieten keken vooral naar elkaar.

Archie Ryan 🇮🇪 wins the penultimate stage of Tour de l'Avenir. Amazing comeback after all the injury worries! #TourdelAvenir pic.twitter.com/Aj7ysWazee — Eemeli (@LosBrolin) August 26, 2023

In de slotkilometers gingen de Mexicaan Isaac del Toro Romero en de Italiaan Giulio Pellizari nog op zoek naar Ryan. De twee kwamen aan het einde nog héél dichtbij, maar de Ier hield stand. Leider Riccitello kwam nooit in de problemen en moet morgen nog maar één bergrit overleven voor hij de eindzege binnen heeft.