‘Archie Ryan door financiële problemen Ierse wielerbond niet in Tour de l’Avenir’

Ierland lijkt in 2023 geen ploeg af te gaan vaardigen voor de Tour de l’Avenir. Dat meldt de Ierse wielersite Stickybottle. Archie Ryan van Jumbo-Visma Development, vorig jaar vierde in de toekomstronde, zal in dat geval geen gooi kunnen doen naar de eindzege.

Cycling Ireland, de Ierse wielerbond, kampt met financiële problemen. Daarom wordt er gesnoeid in de kosten. Nadat Ierland in 2022 bijvoorbeeld al besloot om niet af te reizen naar het WK in Wollongong, zal nu het U23-programma teruggebracht worden tot slechts drie koersen. Tenzij er nog een financiële injectie komt, zullen de beloften enkel voor de nationale ploeg kunnen koersen tijdens thuiswedstrijd Rás Tailteann, de Europese kampioenschappen en de wereldkampioenschappen. Het WK vindt dit jaar plaats in het Schotse Glasgow.

Ierland heeft ondertussen wel een sterke lichting bij de beloften. Naast Ryan, die vorig jaar ook al voor de WorldTour-ploeg van Jumbo-Visma uitkwam en toen een rit in de Ronde van Slowakije (2.1) op zijn naam schreef, is er bijvoorbeeld ook Darren Rafferty. Dit 19-jarige talent van Hagens Berman Axeon won vorig jaar de Strade Bianche di Romagna (1.2U). Ook hem lijken we in de Tour de l’Avenir dus niet terug te zien.