Archie Ryan blijft ook komend jaar bij Jumbo-Visma Development

Jumbo-Visma Development heeft het contract met Archie Ryan met één jaar verlengd. De 19-jarige klimmer uit Ierland is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Nederlandse ploeg. Vorig jaar werd hij zevende in het eindklassement van de Baltyk-Karkonosze (UCI 2.2) en achtste in de zware beloftekoers Ronde de l’Isard door de Pyreneeën. “Het is geweldig om mijn contract te verlengen”, vertelt de jongeling in een persbericht van zijn ploeg.

“Dit team is precies de plek waar ik wil zijn in deze fase van mijn ontwikkeling”, gaat de kleine Ier verder. “Voor mij is er geen betere plek op dit moment. Ik voel me heel goed hier. Dankzij het team ben ik mezelf aan het ontwikkelen als renner. We hebben een leuke groep renners en ik woon op Watersley Sports & Talentpark. Daardoor kan ik me goed focussen op mijn sport. Dat helpt me in mijn ontwikkeling. Ik voel dat ik hier een volgende stap kan zetten. Hopelijk ben ik over een paar jaar klaar voor de profs. Gijs Leemreize en Olav Kooij hebben al laten zien dat die mogelijkheid er is. Het pad dat zij bewandeld hebben is wel een mooi voorbeeld. Hopelijk kan ik dat volgen.”

Teammanager Robbert de Groot prijst Ryan niet alleen vanwege zijn fysieke eigenschappen. “Archie is een groot talent dat nog erg jong is. Hij heeft al dingen laten zien in wedstrijden en op trainingen die erg goed zijn. Hij is, mede dankzij zijn spirit en durf, een belangrijke schakel in ons team. We hopen dat hij in de komende jaren zijn klimtalent verder kan ontwikkelen en etaleren.”