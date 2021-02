Aranburu en Felline leiden Astana-Premier Tech in openingsweekend

Astana-Premier Tech wedt op twee paarden tijdens het Vlaamse openingsweekend. Alex Aranburu en Fabio Felline worden door de ploeg naar voren geschoven als speerpunten voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Het team zal rijden ter ondersteuning van Aranburu en Felline”, stelt ploegleider Stefano Zanini, die de Canadees Benjamin Perry laat debuteren voor de formatie. “Echter hebben we geen topfavoriet voor deze wedstrijden. We moeten agressief rijden en zien wat de mogelijkheden zijn.”

“Fabio is in het verleden al goed geweest in de Omloop. Hij miste maar net het podium in 2017”, vervolgt de Italiaan. “Alex maakte vorig jaar zijn debuut in de Belgische klassiekers en sindsdien is hij als renner erg gegroeid.

Selectie Astana-Premier Tech voor de Omloop Het Nieuwsblad 2021 (27 februari)

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Yevgeniy Fedorov

Fabio Felline

Gorka Izagirre

Davide Martinelli

Benjamin Perry

Selectie Astana-Premier Tech voor Kuurne-Brussel-Kuurne 2021 (28 februari)

Alex Aranburu

Manuele Boaro

Artyom Zakharov

Fabio Felline

Gorka Izagirre

Davide Martinelli

Benjamin Perry