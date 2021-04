Aranburu bezorgt Astana-Premier Tech eerste seizoenszege: “Heel speciaal”

Alex Aranburu bezorgde Astana-Premier Tech dinsdag de eerste overwinning van het seizoen 2021. In de heuvelachtige etappe naar Sestao sloop de Bask weg uit een favorietengroep en kwam hij solo over de finish. “Dat ik hier thuis win in de Ronde van het Baskenland is heel speciaal”, reageert Aranburu.

“We wisten dat er aangevallen ging worden op de slotklim, maar de afdaling was ook erg belangrijk”, aldus Aranburu. “Op het laatste deel van de klim probeerde Omar Fraile aan te vallen en toen hij werd teruggehaald was het aan mij. Ik sloeg een klein gaatje en ging daarna vol gas naar de finish.”

“Het is mijn eerste zege in een WorldTour-wedstrijd”, jubelt de puncheur van Astana-Premier Tech. “Ik ben goed aan dit seizoen begonnen maar had nog niet gewonnen. Dat ik hier thuis win in de Ronde van het Baskenland is heel speciaal. De ploeg had ook nog geen overwinning, dus dat maakt het ook mooi. En het is nog mooier dat ik het hier thuis doe.”

Door zijn ritzege is Aranburu nu opgeklommen naar de tweede plaats, op vijf seconden van leider Primož Roglič. “Ik reed al een goede tijdrit en ik blijf mijn best doen, want er komen nog een aantal zware etappes aan. Ik sta er goed voor in het klassement, maar we hebben ook andere sterke renners om voor het klassement te gaan. Ik heb nog niet gedacht om hier mee te doen voor het klassement, maar ik voel mij goed”, zegt hij.