dinsdag 26 september 2023 om 09:22

Apple-topman Tim Cook op bezoek bij Jumbo-Visma

Een bijzondere ontmoeting voor enkele leden van Jumbo-Visma. In Eindhoven spraken zij maandag met Tim Cook, die in 2011 Steve Jobs opvolgde als CEO van Apple. Het ging onder meer over technologische ontwikkelingen en hoe die voor een andere kijkervaring van de koers kunnen gaan zorgen.

Cook maakt momenteel een rondreis door Europa. Maandag bezocht hij Nederland, waar hij in Eindhoven leden van Jumbo-Visma ontmoette. Hij sprak met onder meer Richard Plugge en Riejanne Markus. Zij legden de topman van Apple uit hoe de renners en rensters van de Nederlandse wielerploeg hun iPhone gebruiken om hun prestaties te maximaliseren. Zo wordt de smartphone bijvoorbeeld gebruikt voor de Jumbo Foodcoach app.

Het ging ook nog over de Vision Pro, de slimme bril van Apple. Deze zou in de toekomst ook gebruikt kunnen worden door fietsers, stelt Cook in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Het is nu nog onmogelijk te voorspellen hoe dat allemaal precies zal werken bij fietsers – ontwikkelaars hebben nog maar net hun brillen ontvangen om er software voor te maken. Maar wielrenners kunnen er straks bijvoorbeeld hun eigen prestaties mee bekijken”, klinkt het.

Kijkervaring in de toekomst

In eerste instantie zal de bril ook al van invloed zijn op de kijkervaring van wielerliefhebbers. Door virtual reality kan het dan lijken alsof je zelf onderdeel bent van de wedstrijd, terwijl je in werkelijkheid op de bank koers ligt te kijken. “Je kunt de race dan zelf kijken vanuit het perspectief van een wielrenner. Dat wordt een heel emotionele ervaring, waarbij we gaan merken hoe anders het is om iets in 3D te bekijken dan op een plat 2D-scherm. Het wordt verbazingwekkend”, aldus Cook.