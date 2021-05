Antwan Tolhoek tweede in Ruta del Sol: “Bevestiging dat ik goed bezig ben”

Antwan Tolhoek was deze week een van de smaakmakers in de Ruta del Sol. De renner van Jumbo-Visma moest na vijf dagen koersen alleen Miguel Ángel López voor zich dulden. “Dit is een bevestiging dat ik goed bezig ben.”

“Deze tweede plaats is de kroon op een mooie week. We zijn de hele week niet in de problemen gekomen en het team heeft goed werk geleverd. Aan het begin heb ik aangegeven dat ik me goed voelde en dat ik voor een goed klassement wilde gaan. Ik ben blij dat dat ook is gelukt.”

“Natuurlijk had ik stiekem gehoopt om een keer te winnen, maar ik ben blij met dit resultaat”, eindigt hij. “De komende dagen ga ik even tot rust komen en daarna zal ik me bij een deel van de ploeg voegen in de Sierra Nevada. Vanaf daar kan ik verder toewerken naar mijn volgende doelen.”