Antwan Tolhoek toch fit genoeg om Waalse Pijl te rijden

Antwan Tolhoek heeft een knipperlichtrelatie met de Waalse Pijl 2022. De 27-jarige Zeeuw meldde voor het weekend nog dat hij door een virus de Ardennenklassiekers moest overslaan, maar woensdag is hij toch van de partij. Trek-Segafredo kampt met een aantal blessures en ziektegevallen, waardoor de inmiddels weer fitte Tolhoek toch in actie komt.

“Het virus is uit mijn lichaam en ik heb ook alweer kunnen trainen”, laat hij aan WielerFlits weten. “We zullen zien of het al goed genoeg is voor woensdag”, grapt hij er meteen achterna. “Zonder te dollen: ik voel me weer normaal en daardoor kan ik in de Waalse Pijl invallen. Daarna zullen we wel zien of de andere jongens snel genoeg herstellen voor Luik-Bastenaken-Luik. Als dat het geval is, dan doe ik na woensdag zelf nog een goede training in Wallonië.”

Dinsdag communiceerde zijn ploeg nog zes namen voor de Waalse Pijl, waarbij ook Bauke Mollema, Alexander Kamp (de nummer vijf van de Amstel Gold Race) en het Deense klimtalent Matias Skjelmose van de partij zijn. Na zijn verblijf in Wallonië neemt Tolhoek zelf eventjes gas terug, om vervolgens de Ronde van Romandië te rijden. Deze zomer staat ook de Tour de France op het voorlopige programma van de rank klimgeit uit Yerseke.