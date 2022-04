Giulio Ciccone slaat Ardense klassiekers over met oog op Giro d’Italia

Giulio Ciccone verschijnt deze week toch niet aan de start van de Ardense klassiekers. De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik maakten oorspronkelijk wel deel uit van de plannen van de Italiaanse klimmer, die deze periode echter wil aangrijpen om zich verder voor te bereiden op de Giro d’Italia van komende maand.

“Geen Waalse Pijl of Luik-Bastenaken-Luik voor Giulio Ciccone dit jaar. In plaats daarvan gaat hij nog een week op hoogtestage in Spanje om zich op de best mogelijke manier voor te bereiden op de Giro d’Italia”, laat zijn ploeg Trek-Segafredo op social media weten. Afgelopen jaar was hij hard op weg naar een top 10-klassering in de Giro, tot hij na een val en met koortsklachten de strijd in de derde week moest staken. Dit jaar wil hij tijdens de ronde bekijken of hij voor een klassement gaat, of dat hij zich beter kan richten op ritwinst.

Ciccone begon het seizoen met een achtste plaats in de Ronde van Valencia, waarna hij eigenlijk de Tour de La Provence zou rijden. De plannen wijzigden echter: hij ging in plaats daarvan op een trainingsstage op Tenerife en deed daarna de Trofeo Laigueglia, waar hij opnieuw achtste was. In de weken die volgden reed hij Tirreno-Adriatico (tiende) en de Volta a Catalunya (21e). Vervolgens ging hij weer op stage, naar de Sierra Nevada – al was dat met enige vertraging omdat hij begin april kampte met bronchitis en koorts.

Trek Segafredo staat woensdag met slechts zes renners aan de start van de Waalse Pijl. Bauke Mollema gaat op voor zijn elfde deelname aan de wedstrijd waar hij al vijf keer bij de beste tien eindigde. In 2014 haalde hij zijn voorlopig beste resultaat met een vierde plaats. Behalve Mollema reden ook Julien Bernard, Gianluca Brambilla, Tony Gallopin en Alexander Kamp, de verrassende nummer vijf van de Amstel Gold Race, de koers al eerder. Mattias Skjelmose Jensen maakt zijn debuut in de koers naar de Muur van Hoei.