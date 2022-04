Zieke Antwan Tolhoek niet in Ardennenklassiekers

Antwan Tolhoek zal volgende week niet deelnemen aan de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De Nederlandse klimmer van Trek-Segafredo is nog steeds aan het herstellen van een virus. Tolhoek mikt nu op de Ronde van Romandië (26 april-1 mei).

De 27-jarige Tolhoek, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Trek-Segafredo, sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Zo moest hij onlangs nog opgeven in de Ronde van het Baskenland, nadat hij in de eerste etappes (naar eigen zeggen) ver onder zijn niveau reed. Ook in de Brabantse Pijl haalde hij de finish niet. De Zeeuw last nu een korte rustperiode in en zal dus niet meedoen aan de Ardennenklassiekers.

Tolhoek begon zijn eerste seizoen bij Trek-Segafredo in Spanje. In de Ronde van Valencia werd hij veertiende in de algemene rangschikking, met als sportieve uitschieter een zesde stek in de eerste etappe naar Torralba del Pinar. Hij maakte eveneens zijn opwachting in de Faun-Ardèche Classic, Drôme Classic, Trofeo Laigueglia, Ronde van Catalonië, GP Miguel Induraín, de Ronde van het Baskenland en de Brabantse Pijl.

Geen @flechewallonne en @LiegeBastogneL voor mij dit jaar 😮‍💨 , nog steeds aan het herstellen van een opgelopen virus en met de nodige rust en rustige trainingen hoop ik weer fris aan de start te kunnen komen in @TourDeRomandie @TrekSegafredo pic.twitter.com/EUOB32fqqA — Antwan Tolhoek (@TolhoekAntwan) April 14, 2022