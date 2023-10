Youri IJnsen • woensdag 11 oktober 2023 om 11:00

Antwan Tolhoek moet op zoek naar een nieuwe ploeg

Antwan Tolhoek krijgt geen nieuw contract bij Lidl-Trek. De 29-jarige klimmer uit het Zeeuwse Yerseke heeft de pechduivel al twee jaar achter elkaar op zijn bagagedrager zitten en krijgt daarmee de zoveelste tegenslag te verwerken. Hij is nu naarstig op zoek naar een nieuwe ploeg, vertelt Tolhoek aan WielerFlits.

De klimmer is in China, waar hij komende week de Gree-Tour of Guangxi rijdt. Vier jaar geleden werd Tolhoek hier nog vierde in het eindklassement. De renner van Lidl-Trek hoopt er zichzelf nu opnieuw te kunnen laten zien, zodat hij zich van een plek in het profpeloton van 2024 kan verzekeren. Twee jaar geleden maakte hij nog de overstap van Jumbo-Visma naar Trek-Segafredo, om meer voor eigen kans te kunnen rijden. Een hardnekkige knieblessure voorkwam dat en de rekening die Tolhoek nu krijgt gepresenteerd, is daarvoor een dure: geen contractverlenging.

De Zeeuw is nog lang niet van plan te stoppen en wil vechten voor zijn kans. “Ik ben absoluut supergemotiveerd om het beste uit mezelf te halen. De afgelopen twee jaren zijn voor mij persoonlijk de allerslechtste twee seizoenen ooit geweest. Het zou enorm zonde zijn als het daarom nu stopt. Ik heb nog genoeg jaren voor me waarin ik kan presteren. Mijn vertrouwen is groot dat ik nog altijd het niveau heb dat ik hiervoor bij Jumbo-Visma heb laten zien. Ik hoop voor volgend jaar een mooie profploeg te vinden waar ik dat er opnieuw uit kan laten komen.”

Stormachtige ontwikkeling

Tolhoek – die intussen zijn tijd een aantal weken per jaar in Thailand spendeert – hoopt dat geïnteresseerde ploegen zijn resultaten uit het verleden nog niet vergeten zijn. In 2019 won hij in de Ronde van Zwitserland nog een bergrit vanuit de vroege vlucht, tot op heden zijn enige profzege. In datzelfde jaar werd hij dus vierde in Guangxi en dertiende in de Ronde van Polen. Een jaar eerder eindigde hij als elfde in het Critérium du Dauphiné, tiende in de Clásica San Sebastián en tweede in de Japan Cup. Ook werd hij in 2020 twaalfde in de Ronde van Lombardije en tweede in de Ruta del Sol.

Tolhoek debuteerde in 2015 op Continental-niveau bij de opleidingsploeg van Rabobank. Hij ontwikkelde zich stormachtig, want nog hetzelfde jaar kreeg hij een stagecontract bij Tinkoff-Saxo. In 2016 volgde dan zijn profdebuut bij Roompot-Oranje Peloton, waarmee de Zeeuw meteen een uithangbord werd voor Roompot. De vakantie-aanbieder was gevestigd in Zeeland. Lang zou de samenwerking overigens niet duren, want al in 2017 nam Jumbo-Visma hem met wederzijds goedvinden over. Na vijf jaar besloot hij in 2022 de overstap naar Trek-Segafredo te maken.