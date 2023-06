Antti-Jussi Juntunen (ABLOC CT) kroont zich tot kampioen van Finland

Antti-Jussi Juntunen is de nieuwe kampioen van Finland. De 24-jarige renner, die sinds 2022 voor het Nederlandse Continental-team ABLOC CT uitkomt, bleef Oskari Kolehmainen en Axel Källberg (Development Team DSM) voor.

Het Fins kampioenschap werd dit jaar verreden in Muhos, waar ongeveer honderd renners zich verzamelden voor een koers van 180 kilometer. De enige Finse WorldTour-prof, Jaakko Hänninen (AG2R Citroën), stond niet aan de start. Hij was nog actief in de Ronde van Zwitserland.

Het parcours was niet al te lastig, waardoor het moeilijk was om verschil te maken. Uiteindelijk wist Juntunen in de sprint te winnen van Kolehmainen. Eén seconde later kwam Källberg als derde over de streep. Voor Juntunen is het zijn tweede nationale titel bij de eliterenners. In 2020, toen nog in dienst van Tartu 2024- Balticchaincycling.com, kroonde hij zich ook al tot kampioen van zijn land. De afgelopen twee jaar was hij beide keren derde.