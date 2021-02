Antonio Tiberi naar ziekenhuis na opmerkelijke val in tijdrit UAE Tour

Antonio Tiberi is na een valpartij in de tijdrit van de UAE Tour afgevoerd naar het ziekenhuis. De 19-jarige Italiaan, die in de Emiraten zijn debuut maakt voor Trek-Segafredo, kwam vlak voor de finish op bijzondere wijze ten val.

Tiberi leek enkele meters voor de streep op Al Hudayriat Island de controle over zijn stuur te verliezen, waarna hij hard tegen het asfalt smakte. Hij bleef even liggen, maar kon daarna zelf opstaan en richting zijn begeleiders. Ondanks de crash werd de talentvolle Italiaan negentiende in de tijdrit, op 49 seconden van landgenoot en ritwinnaar Filippo Ganna.

Trek-Segafredo heeft kort na de tijdrit laten weten dat Tiberi naar het ziekenhuis is gebracht, om een diepe wond in zijn knie te hechten. Daarnaast wordt de debutant onderzocht op andere blessures. Het is nog niet bekend of Tiberi, in 2019 nog wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, dinsdag van start kan in de derde etappe van de UAE Tour.

🚴 | Aiiii 😱

Antonio Tiberi gooit alles er nog even uit in de laatste meters, maar gaat dan hard onderuit voor de streep. Gelukkig lijkt de schade beperkt. 🇦🇪 #UAETour LIVE

📺 Eurosport 1

💻📲 Zonder onderbrekingen: https://t.co/3Nk0gcwDWc pic.twitter.com/U7EJZf5rmG — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 22, 2021