Antonio Tiberi geeft op in Ronde van Zwitserland na valpartij

Antonio Tiberi heeft de zesde rit in de Ronde van Zwitserland niet uitgereden. De jongeling van Trek-Segafredo kwam in de korte bergrit naar Disentis-Sedrun ten val en stapte niet meer op.

Het is nog niet bekend wat de 19-jarige Italiaan mankeert. Woensdag werd Tiberi nog dertiende in de vierde etappe naar Gstaad, die door Stefan Bissegger werd gewonnen.

#TourdeSuisse update Stage 6@antonionibali is up the road in a breakaway of 4. Their lead is around a minute.

Earlier, @AntonioTiberi4 crashed and has abandoned. pic.twitter.com/qiLFRmhiMb

