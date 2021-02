Antonio Tiberi gaat niet meer van start in UAE Tour

Antonio Tiberi gaat vandaag niet meer van start in de derde etappe van de UAE Tour. De jonge Italiaan van Trek-Segafredo kwam gisteren op een eigenaardige manier ten val in de individuele tijdrit en heeft meerdere schaafwonden opgelopen.

De 19-jarige Italiaan, die in de Emiraten zijn debuut maakte voor Trek-Segafredo, kwam vlak voor de finish van de tijdrit op bijzondere wijze ten val. Tiberi leek enkele meters voor de streep op Al Hudayriat Island de controle over zijn stuur te verliezen, waarna hij hard tegen het asfalt smakte. Hij bleef even liggen, maar kon daarna zelf opstaan.

Ondanks de crash werd de talentvolle Italiaan negentiende in de tijdrit, op 49 seconden van landgenoot en ritwinnaar Filippo Ganna. De renner werd naar het ziekenhuis gebracht om een diepe wond in zijn knie te hechten. Daar werd hij ook nog onderzocht op andere blessures.

Tiberi heeft uiteindelijk geen breuken overgehouden aan zijn valpartij, maar heeft wel last van meerdere schaafwonden over zijn hele lichaam. In samenspraak met de ploeg is besloten om te passen voor de resterende etappes in de UAE Tour.