Guillaume Martin eindwinnaar Tour de l’Ain, Antonio Pedrero wint slotrit na lange solo

Antonio Pedrero heeft de derde en laatste etappe gewonnen van de Tour de l’Ain. De renner van Movistar was de beste na een etappe van 131 kilometer. Pedrero reed op 55 kilometer solo weg van zijn medevluchters en hield knap stand. Guillaume Martin wint het algemeen klassement van de driedaagse rittenkoers.

De slotetappe van de Tour de l’Ain was een zware. In totaal moest er maar 131 kilometer afgelegd worden, maar het ging continu op en neer. Meteen na het startsein in Plateau d’Hauteville moesten de renners klimmen. De Col de Cuvillat (3,3 km aan 6,8%) was slechts een opwarmertje voor wat nog op het menu stond, maar het was wel de ideale plaats om weg te rijden. Ontzettend veel renners vielen aan en probeerden met een grote groep weg te rijden. Dat lukte uiteindelijk niet, maar we kregen wel een interessante vlucht.

Alaphilippe in de vlucht van de dag

Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Antonio Pedrereo (Movistar) én Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) waren aanvankelijk de ontsnappers van de dag. De chaos was echter nog niet weg in Frankrijk. Tweevoudig wereldkampioen Alaphilippe was zijn nerveuze zelf en besloot te versnellen met Pedrero. De twee reden een tweetal minuten weg van de achtervolgers. Daar vonden aan aantal renners elkaar. De teruggevallen Piccolo, Harm Vanhoucke (Lotto Soudal), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Elie Gesbert (Arkéa Samsic), Jeremy Cabot en Cristian Rodriguez (beiden TotalEnergies) startten de achtervolging.

Pedrero solo

In het peloton wisten ze ook niet goed wat ze moesten doen met deze situatie, dus besloot leider Guillaume Martin om zijn ploegmaten op kop te zetten. Cofidis nam op die manier soort van controle over de wedstrijd, al volgden ze wel op vijf minuten van de koplopers. Na 75 kilometer koersen veranderde de koerssituatie nog maar eens. Alaphilippe kon het tempo van Pedrero niet meer volgen op de stevige Col de Menthières (9,2 km aan 6,3%), waardoor de 30-jarige Spanjaard het opeens alleen moest doen.

Pedrero deed het goed, de ervaren renner van Movistar reed steeds verder weg van Alaphilippe. Ook het peloton kon hij op een mooie afstand houden, met nog 35 kilometer op de teller volgde het uitgedunde peloton nog steeds op vier minuten. Trek-Segafredo zag dat laatste ook. Met Mattias Skjelmose hadden ze een renner op plaats twee in het algemeen klassement, dus besloten ze om actie te ondernemen. Ze zetten onder anderen Thibau Nys en Julien Bernard aan kop van het peloton, waardoor het gat naar de koploper meteen kleiner werd.

Veel beweging, maar Pedrero kraakt niet

Op de tweede beklimming van de Col de Menthières begon de finale van de slotetappe echt. Onder meer Felix Großschartner en George Bennett vielen aan. Laatstgenoemde reed weg en fietste een heleboel overgebleven vluchters voorbij, alleen Pedrero reed nog in zijn eentje vooraan. Daarachter reed er een kleine groep met daarin leider Martin, Skjelmose, Bennett, Rudy Molard, Sébastien Reichenbach, Jaakko Hänninen, Valentin Paret Peintre en Harry Sweeny. De voorsprong van Pedrero zakte naar een tweetal minuten.

Ondanks de meerdere versnellingen in de achtergrond, hield hij wel stand. Pedrero had zelfs lange tijd nog zicht op eindwinst, aan de start van etappe drie had hij namelijk een achterstand van twee minuten en zes seconden. Het werd een nagelbijter, maar de gele trui nog veroveren, lukte uiteindelijk niet. De etappe winnen, dat wel.

In de achtergrond reden Sweeny en Bennett nog weg, waardoor zij mee op het podium van de slotetappe mochten. Martin moest zich in de straten van Lélex haasten, maar kon zijn eindzege wel veiligstellen.