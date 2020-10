Antonio Carvalho wint zevende etappe Volta a Portugal zondag 4 oktober 2020 om 18:29

De zevende etappe van de Volta a Portugal is een prooi geworden voor Antonio Carvalho. De Portugees van Efapel was in de rit van Loures naar Setúbal van 161 kilometer de snelste van een elitegroepje. Amaro Antunes (W52-FC Porto) werd negende in de rit en behoudt de leiderstrui.

In de finale van de etappe naar Setúbal was de Alto de Arrábida (6,4 km aan 4,9%) de scherprechter van de dag. Daar reden de favorieten van het algemeen klassement weg van de rest. Antonio Carvalho (Efapel) wist zich samen met Luis Fernandes (Radio Popular Boavista) los te weken.

De twee Portugezen gingen met een minimale voorsprong de slotkilometer in en hielden stand tot op de streep. Carvalho bleek uiteindelijk over de snelste benen te beschikken in de sprint. Fernandes werd nog wel tweede, al zat de achtervolgende groep hem op de hielen.