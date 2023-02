Antonie van Noppen bezorgt Universe-ploeg eerste UCI-winst

Een primeur voor Universe Cycling: de Nederlandse continentale ploeg heeft zijn eerste UCI-zege te pakken. Antonie van Noppen bezorgde de formatie in de Tour du Sahel (2.2) namelijk een ritoverwinning.

Universe Cycling was in de vierde etappe van de meerdaagse wielerronde door het Afrikaanse land Mauritanië goed voor een 1’2tje. Van Noppen bleef in de sprint namelijk zijn land- en ploeggenoot Lars Quaedvlieg voor. Met Bart Buijk en de Belg Sam Van de Mieroop finishten er nog twee renners van de Nederlandse conti-ploeg bij de eerste tien.

In het algemeen klassement is Van Noppen nu opgeschoven naar de vierde plaats, al bedraagt zijn achterstand op de Marokkaanse leider Adil El Arbaoui wel meer dan drie minuten. Quaedvlieg is de voorlopige nummer vijf op bijna viereneenhalve minuut van El Arbaoui. De Tour du Sahel eindigt vandaag met een vlakke slotrit van goed 100 kilometer van en naar Nouakchott.

Lees meer: Nederland krijgt met Universe Cycling nog een nieuw Continental-team

Over Universe Cycling

Voor Universe Cycling is het dus een bijzonder moment, aangezien het de eerste UCI-zege is voor de nieuwe continentale formatie. Universe Cycling komt voort uit Global Cycling en werkt een voornamelijk buitenlands programma af. “We nemen deels het karakter over van Global. Net als hen, gaan we zoveel mogelijk mooie wedstrijden rijden, waar dan ook. In Europa, Afrika, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika…”, vertelde Buijk, een van de drijvende krachten achter het project, eerder aan WielerFlits.