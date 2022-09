Antoine Duchesne (30) stopt met wielrennen

Antoine Duchesne heeft aangekondigd dat hij gaat stoppen met wielrennen. De Canadese wielrenner van Groupama-FDJ hangt zijn fiets aan de haak na het seizoen 2022. Duchesne heeft een overwinning op zijn palmares staan: het nationaal kampioenschap van Canda in 2018. “Ik stop na het beste seizoen van mijn carrière.”

In een interview met RDS vertelde de Canadees dat hij het wielrennen niet meer kan combineren met zijn gezin. Duchesne kreeg met zijn vrouw een kind, waardoor dat aspect in zijn leven steeds belangrijker wordt. “Zes maanden per jaar weg zijn maakt de zaken vaak ingewikkelder. Ik heb altijd gezegd dat familie het allerbelangrijkste is”

De 30-jarige renner reed vijf seizoen in dienst van Groupama-FDJ. In 2022 reed Duchesne voor de tweede keer de Tour de France. Ook de Vuelta a España stond tweemaal op zijn programma, de Giro d’Italia maar een keer. Naast zijn overwinning op het nationaal kampioenschap van Canada won Duchesne ook de bergtrui in Parijs-Nice in 2016. In 2014 en 2015 stond de coureur op het podium van La Poly Normande.

“Het is mooi, zwaar en intens geweest”

“Ik ben emotioneel op dit moment, maar niet verdrietig. Het is mooi geweest, maar ook zwaar en intens. Ik beslis om te stoppen aan het einde van het beste seizoen van mijn carrière”, aldus Duchesne. De Canadees heeft met de GP Cycliste de Québec en de GP Cycliste de Montréal nog twee koersen in eigen land op zijn programma staan, het is niet duidelijk of Duchesne daarna nog koersen in Europa zal rijden.