Antoine Benoist, Mascha Mulder, Bardiani-CSF, Davy Commeyne

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over veldrijders Antoine Benoist en Mascha Mulder, en een opmerkelijke wissel bij Bardiani-CSF.

Hormoonprobleem zorgt voor absentie Benoist

De Franse veldrijder Antoine Benoist komt dit veldritseizoen niet meer in actie. Zijn ploeg Alpecin-Fenix meldt dat in overleg met de medische staf besloten is om Benoist tot eind januari niet in actie te laten komen in wedstrijden en trainingen.

De 21-jarige Fransman heeft problemen met zijn herstelvermogen, omdat hij een onderproductie heeft van hormonen die het herstel juist zouden moeten stimuleren. “Daardoor kan het lichaam van Antoine niet herstellen. Trainingen en wedstrijden zorgen voor extreme uitputting”, meldt de ploeg.

Mascha Mulder: “Ik ben mentaal en lichamelijk op”

Veldrijdster Mascha Mulder zet de fiets ook tijdelijk aan de kant. “Het is voor nu op, zowel mentaal als lichamelijk”, schrijft de 26-jarige renster op sociale media. “In goed overleg met de mensen die dichtbij mij staan, en mijn ploeg heb ik besloten voor onbepaalde tijd niet meer van start te gaan in de komende wedstrijden.”

“Ik heb de laatste maanden een onwijs zwaar pad moeten bewandelen. Een pad wat ik ondanks alle hulp alleen heb moeten begaan. Ik denk dat iedere top sporter dit een keer gaat mee maken in zijn of haar carrière”, zegt Mulder, die recent in Ruddervoorde, Niel en Leuven buiten de top-30 eindigde. “De komende periode zal ik voornamelijk werken aan mijn herstel.”

Bardiani-CSF-Faizanè kiest voor Cipollini-fietsen

Het Italiaanse ProTeam Bardiani-CSF-Faizanè heeft een nieuwe fietsensponsor gevonden. Guerciotti wordt vanaf volgend seizoen ingeruild voor fietsen van Cipollini. De renners van de paars-groene formatie krijgen de beschikking over het model Dolomia.

Oud-prof Davy Commeyne stopt op zijn 40ste

Voormalig profwielrenner Davy Commeyne heeft een punt achter zijn loopbaan gezet. De inmiddels 40-jarige coureur kwam in het verleden uit voor Landbouwkrediet en Accent.Jobs-Wanty. Daar stopte hij eind 2013. Commeyne, die na zijn profjaren bleef fietsen, heeft ook een verleden in de cross.

“In de toekomst zal ik zeker nog koersen bij de masters of offroad”, zegt hij tegen HLN. “Competitief koersen bij de elites zonder contract zit er niet meer in. Dan moet je trainen en blijven trainen. Alles gaat sneller in het peloton. In het verleden bouwde ik een mooie status op. Die wil ik niet te grabbel gooien door te lang te blijven koersen.”