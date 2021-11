Antidopingbureau ITA komt met platform voor klokkenluiders

Antidopingbureau ITA heeft een platform gelanceerd waarop klokkenluiders anoniem hun tips kunnen doorgeven over mogelijk dopinggebruik. Het platform heet ‘REVEAL’ en is ontstaan in samenwerking met atleten en voormalige klokkenluiders. De ITA werkt ook samen met de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen.

Sinds het begin van 2021 is de ITA, de International Testing Agency, de vaste en onafhankelijk antidopingorganisatie die samenwerkt met de UCI. De oprichting van het platform ‘REVEAL’ is een manier om de effectiviteit van haar antidopingprogramma’s te vergroten. Op deze manier kunnen atleten in een betrouwbare omgeving informatie delen met de instantie. Dit kan ook anoniem.

Volgens de ITA kan de sport op een effectievere manier schoon gehouden worden door concrete aanwijzigingen van vermeend dopinggebruik. Daarbij wijst de organisatie naar voormalige klokkenluiders, die meerdere zaken aan het licht hebben gebracht. De informatie die via het platform gedeeld wordt, komt terecht bij een speciale eenheid van de ITA, die bestaat uit experts op het gebied van het rechtssysteem, de politie, criminologie, digitale en fysieke onderzoeken en de inlichtingendiensten.

MPCC

Ook zal het antidopingbureau nauw samenwerken met sportbonden, het WADA, nationale antidopingbureaus en handhaving. Een van de partijen waarmee de ITA ook samenwerkt is de MPCC. De beweging voor een geloofwaardig wielrennen zegt renners aan te moedigen om het platform ‘REVEAL’ te gebruiken, om zo informatie te delen die de geloofwaardigheid van de wielersport kan vergroten.

“De MPCC is trots om te zien dat een van de partners een toonaangevende speler is in de antidopingscene”, zegt MPCC-president Roger Legeay. “We zijn vastbesloten om een bijdrage te leveren aan het verzamelen van informatie die kan bijdragen aan het vergroten van de geloofwaardigheid van onze sport. De renners, die de hoofdrol spelen in de koers, hebben de behoefte aan een manier om te communiceren met de betrokken instanties.”