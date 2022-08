Anthony Turgis blijft drie jaar langer bij TotalEnergies

Anthony Turgis komt tot eind 2025 uit voor TotalEnergies. De Fransman, die een aflopend contract had, heeft voor drie bijgetekend bij zijn huidige werkgever. Dat laat TotalEnergies weten in een persbericht.

“Ik ben blij dat ik het avontuur met het team kan verlengen, want ik voel me hier goed”, zegt de 28-jarige Turgis op de ploegsite. “Ik ben hier heel goed omringd door het management, de staf en mijn teamgenoten. We kunnen als familei rustig verder werken. Ik wil mijn progressie met de ploeg voortzetten door te presteren in de Vlaamse klassiekers, Milaan-San Remo en de Tour de France.”

Turgis sloot zich in 2019 aan bij TotalEnergies, dat toen nog door het leven ging als Total Direct Energie. Eerder reed hij voor Cofidis. De afgelopen jaren verzamelde hij verschillende ereplaatsen in grote wedstrijden. Zo eindigde Turgis in 2020 als vierde in de Ronde van Vlaanderen, werd hij het jaar nadien tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne en stond hij dit seizoen – opnieuw als nummer twee – op het podium van Milaan-San Remo. Ook was hij eind juni runner-up bij de wegrit van het nationale kampioenschap van Frankrijk.