Anthony Delaplace triomfeert in 83ste Parijs-Camembert

De 83ste editie van Parijs-Camembert is gewonnen door Anthony Delaplace. De 32-jarige Fransman van Arkéa-Samsic maakte in de finale deel uit van een elitegroepje van vijf renners en wist in de slotfase op het juiste moment weg te rijden. Valentin Ferron werd tweede, Thibault Ferasse derde.

De Coupe de France ging vandaag verder met Parijs-Camembert, alweer de zevende manche om de Franse beker. Het is de koers waarin de winnaar traditioneel zijn lichaamsgewicht in kaas wint. De koers begon naar goede gewoonte in Pont-Audemer en ging dan zuidwaarts via Lisieux en Camembert naar aankomstplaats Livarot-Pays-d’Auge. Onderweg kregen de renners tal van klimmetjes voor de wielen geschoven, een massasprint was kortom zeker geen uitgemaakte zaak. De organisatie zocht naar een opvolger van Dorian Godon, die deze keer niet aan het vertrek stond.

Vijf renners kiezen het ruime sop

Fredrik Dversnes (Uno-X), Jean Goubert (Nice Métropole Côte d’Azur), Adrien Lagrée (B&B Hotels-KTM), Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) en Evaldas Šiškevičius (Go Sport-Roubaix Lille Métropole) tekenden wel het startformulier en vonden elkaar in een poging om een vroege vlucht op poten te zetten. Deze vijf aanvallers wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van ruim vier minuten op het peloton, dat werd aangevoerd door de mannen van Arkéa-Samsic. De Franse formatie was wat van plan in de finale en besloot dan ook het tempo te verhogen.

Het bleek de aanzet tot een nerveuze en enerverende finale. Verschillende renners probeerden de oversteek te maken naar de kopgroep en Eddy Finé, Stanisław Aniołkowski, Anthony Delaplace, Timo Kielich, Antoine Raugel en Paul Ourselin slaagden in hun opzet. De kopgroep werd zo uitgebreid naar twaalf renners, maar deze poging was geen lang leven beschoren. Een hergroepering volgde en dit was het sein voor meerdere renners om weg te springen, zij het zonder succes. Een aanval van Jimmy Janssens, Geoffrey Bouchard, Valentin Ferron, Thibault Ferasse en de onvermoeibare Anthony Delaplace leek meer kans van slagen te hebben.

Delaplace wint na vermakelijke finale

Janssens, Bouchard, Ferron, Ferasse en Delaplace vonden elkaar aan kop van de koers en wisten een halve minuut weg te rijden van het, inmiddels flink uitgedunde, peloton. Dit bleek genoeg om uit de greep te blijven van de tweede groep: de winnaar zat in de eerste groep. Op het laatste klimmetje van de dag trok Janssens door, maar de Belg van Alpecin-Fenix slaagde er niet in om zijn medevluchters overboord te gooien. In de daaropvolgende vlakkere kilometers zag Delaplace zijn moment gekomen, maar ook de ervaren Fransman kreeg niet de ruimte.

Ferron was de volgende renner die iets probeerde en de coureur van TotalEnergies wist in regenachtige en dus verraderlijke omstandigheden wel een gaatje te slaan. Heel even leek dit de beslissende move, maar Ferron wist zijn inspanning niet door te trekken en werd weer bijgehaald door een sterke Janssens. Hierdoor viel het weer even stil en dit bleek hét moment voor Delaplace om alles of niks te spelen. De Fransman versnelde aan de linkerkant van de weg, zijn medevluchters keken een moment naar elkaar en Delaplace was met nog goed twee kilometer te gaan ribbedebie.

Een slimme move van Delaplace, die zich de kaas (of Camembert) niet meer van het brood liet eten en naar de zege wist te soleren. Ferron wist in de laatste kilometer nog een tweede keer weg te springen en kwam zo nog als tweede over de streep. Ferrase won de sprint voor de derde plaats, voor Bouchard en Janssens. Matis Louvel was niet veel later de snelste in de spurt voor plek zes, voor Edvald Boasson Hagen, Luca Mozzato, Damien Touzé en Alex Zingle.