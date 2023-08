Anthon Charmig verruilt Uno-X voor Astana Qazaqstan

Anthon Charmig verdedigt vanaf volgend jaar de kleuren van Astana Qazaqstan. De 25-jarige Deen heeft een contract voor twee jaar getekend bij de Kazachse formatie. Hij komt over van Uno-X.

Charmig werd vorig jaar prof bij Uno-X, nadat hij al een jaar bij de opleidingsploeg had gereden. In zijn debuutseizoen als beroepsrenner wist hij meteen een profzege te boeken, in de Tour of Oman. De klimmer-puncheur klopte Jan Hirt daar op een lastige aankomst. Dit seizoen werd Charmig onder andere zesde in een bergrit van de Ronde van Valencia en vierde op het Deens kampioenschap op de weg.

“Ik kijk er erg naar uit om me bij Astana Qazaqstan aan te sluiten volgend jaar”, zegt Charmig in een reactie. “Toen het team heel vroeg in het seizoen interesse toonde, hebben we gesprekken gevoerd. Het team presenteerde hun plan voor mij en voor het team als geheel. Het voelde als de juiste plek om me verder te ontwikkelen.”

“Ik ben klaar om de kopmannen te helpen, maar ook om persoonlijke resultaten te behalen. Het team heeft een geweldige historie wat betreft het opleiden en laten slagen van Deense renners. Ik hoop de volgende te zijn en kijk er naar uit om te werken met de ervaren staf en renners van het team.”