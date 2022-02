Anthon Charmig na eerste profzege: “Deze etappe paste bij mijn kwaliteiten”

Anthon Charmig was erg blij na zijn overwinning in de derde etappe van de Tour of Oman. Voor de 23-jarige Deense renner van Uno-X was het succes extra speciaal, omdat het zijn eerste profzege in zijn carrière was.

Charmig maakte deze winter de overstap van de opleidingsploeg van Uno-X naar de hoofdmacht en weet zich meteen in de kijker te rijden. De Deen trapte eerder deze maand zijn seizoen af in de Saudi Tour en eindigde daar op een vergelijkbare aankomst als vandaag in Oman als derde. “Door die derde plek in de Saudi Tour had ik vertrouwen. Ik wist dat ik goede benen had toen ik hierheen kwam. Deze etappe paste bij mijn kwaliteiten, dus het is mooi dat ik kon winnen.”

De thermometer gaf onderweg bijna 40 graden aan en dat merkte de 23-jarige renner. “Het is heel warm hier, dus ik moest veel drinken en verder proberen uit de problemen te blijven. De ploeg wist me goed te positioneren voor de slotklim en ik ben blij dat ik het kon afmaken. We hebben nu de leiderstrui en de komende dagen worden zwaar, maar we gaan ons best doen om de trui zo goed mogelijk te verdedigen.”