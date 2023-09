zondag 10 september 2023 om 18:21

Annemiek van Vleuten zwaait nu echt af: “Voel mij een geluksvogel dat ik dit mocht meemaken”

Zondag 10 september 2023 gaat de geschiedenisboeken in als de dag waarop Annemiek van Vleuten definitief een punt zette achter haar actieve loopbaan als wielrenster. In de Simac Ladies Tour zwaaide ze het profwielrennen vaarwel. “Ik heb ervan genoten, het was leuk en heel mooi”, vertelde Van Vleuten na de finish aan de NOS.

In de slotrit van de Nederlandse rittenkoers, met start en finish in Arnhem, miste Van Vleuten nog wel de slag. “Ik baalde eerst even, want ik had bij die voorste groep willen zitten. Maar in de laatste ronde ben ik lekker gaan genieten, langs de hele ronde stonden mensen. Ik kon er ook wel de tijd voor nemen”, blikt ze terug.

“Het voelde heel goed om hier mijn laatste wedstrijd te hebben, met alle mensen die dicht bij mij staan en in mijn trainingsgebied”, aldus Van Vleuten. Ze heeft het vrouwenwielrennen grote stappen zien maken sinds ze in 2008 begon. “Het peloton strijdt op een veel hoger niveau. Dat is mooi. Er wordt attractiever gekoerst, op een hoger niveau en meer in de breedte. Ik ben wel onderdeel geweest aan de groei. Het beroep profwielrenster bestond nog niet eens toen ik begon.”

Het wielrennen heeft Van Vleuten veel opgeleverd. “Het is iets heel onverwachts dat op mijn pad is gekomen. Ik voel mijn zo’n geluksvogel dat ik dit heb mogen meemaken”, zegt ze. “Hoge pieken, diepe dalen, maar het heeft mij heel veel gebracht als persoon. Mooi titels, maar ook verhalen. Ik moet de komende jaren daarover terug gaan denken en ik heb de laatste weken al veel herinneringen opgehaald.”

“Ik ga eerst de tijd nemen om na te denken wat ik wil gaan doen”, vertelt de inmiddels 40-jarige Van Vleuten nog. “Je gaat mij niet in een ploegleiderswagen zien, maar vast wel zeker ergens in de sport.”