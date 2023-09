zondag 10 september 2023 om 16:27

Afscheid Annemiek van Vleuten kleurt slotrit Simac Ladies Tour, zeges voor Wiebes en Kopecky

De succesvolle carrière van Annemiek van Vleuten zit er definitief op. Een van de beste wielrensters die Nederland ooit gekend heeft zwaaide af in een 150 kilometer lange etappe in de Simac Ladies Tour. Een hoofdrol speelde ze niet in de slotrit in en rond Arnhem. SD Worx ging met de prijzen lopen, want Lorena Wiebes won de slotrit en Lotte Kopecky schreef het eindklassement op haar naam.

De laatste 150 kilometer in de illustere profcarrière van Annemiek van Vleuten vonden vandaag plaats in de buurt van Arnhem, met start en finish in Park Sonsbeek. Er stonden zeven rondes van goed 14 kilometer op het programma, met daarin de Zijpenberg in de omgeving van de Posbank, gevolgd door vijf lastige, plaatselijke rondes van 8 kilometer.

Een flinke kopgroep wist na 40 kilometer koers weg te rijden. Movistar-kopvrouw Van Vleuten ontbrak bij de groep die ruim 25 rensters groot was. Leidster Lotte Kopecky was wel mee, evenals nummer twee Lorena Wiebes. Ook mee waren onder meer Mischa Bredewold, Floortje Mackaij, Anna Henderson (derde in het klassement), Karlijn Swinkels, Kasia Niewiadoma, Zoe Bäckstedt, Elisa Balsamo en Shirin van Anrooij.

Winnares in de kopgroep

Die groep pakte anderhalve minuut voorsprong op het peloton, waar Van Vleuten zich bij het opdraaien van de kleine lokale rondes op kop had gezet. Ook Team dsm-firmenich draaide mee om er een sprint van te maken voor Charlotte Kool, maar het gat bleef schommelen rond de 45 seconden en liep vervolgens weer op. De winnares moesten we daardoor vooraan zoeken.

Niewiadoma probeerde het solo en pakte knap een voorgift van 25 seconden, maar verloor in de laatste ronde in Arnhem veel van haar pluimen. De achtervolgers kregen de Poolse in het zicht, maar Niewiadoma gaf niet op. Toch werd ze twee kilometer voor de finish ingerekend. Mackaij probeerde nog weg te rijden, maar het werd toch een sprint, die gewonnen werd door Wiebes na een lead-out van Kopecky.

Annemiek van Vleuten zag in de finale in dat het onmogelijk was om nog vooraan in de koers te geraken, waardoor ze in de laatste ronde alle tijd had om het massaal toegestroomde publiek toe te zwaaien. Gelijk na de finish stond haar familie, die ze in de armen vloog.