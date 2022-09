Annemiek van Vleuten zit alweer op de fiets

Annemiek van Vleuten heeft, een dag na haar zware valpartij in de Mixed Relay, alweer op de fiets gezeten. De Nederlandse heeft in de omgeving van Wollongong een trainingsritje van ruim zestig kilometer afgewerkt.

Uit haar Strava-gegevens blijkt dat Van Vleuten zo’n twee uur heeft gedaan over de tocht van 63,26 kilometer. “Mijn conclusie na een ochtendritje: ik heb mijn fiets onder controle. Veiligheid staat echter wel voorop. Ik heb wel goed geslapen. Ik ga het morgen weer proberen”, laat ze weten via Instagram. Van Vleuten was op pad met haar land- en ploeggenotes Ellen van Dijk en Riejanne Markus.

Van Vleuten heeft bij haar valpartij tijdens het WK Mixed Relay een breukje in haar elleboog opgelopen. Het gaat om een zogenoemde stabiele breuk, waarbij ze mag fietsen. “Het is wel stabiel en er is geen operatie voor nodig. Ik ben goed onderzocht en de mensen wensten mij succes zaterdag. Ze denken dat ik kan koersen, als ik de pijn kan verdragen. We moeten kijken hoe dat gaat”, liet Van Vleuten gisteren nog weten.

“Het is fijn dat het medisch verantwoord zou zijn om mee te doen. We moeten even kijken hoe het er donderdag voor staat. Ik ga eerst op de rollen proberen te fietsen en vanuit daar kijken we verder. Ik weet ook dat deze blessure geen eeuwigheid gaat duren, het is geen langslepend probleem.” Dat Van Vleuten nu alweer op de fiets zit, lijkt een goed teken met het oog op de wegrit van zaterdag.