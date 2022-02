Annemiek van Vleuten wint zware bergrit in Setmana Valenciana

Annemiek van Vleuten heeft uitgepakt in de Setmana Valenciana Fémines. In de bergetappe met aankomst bergop in Vistabella del Maestrat reed de kopvrouw van Movistar op de een-na-laatste klim weg om uiteindelijk met een royale voorsprong over de finish te komen.

Het vrouwenpeloton stond op de derde dag van de Setmana Valenciana Fémines een zeer lastige etappe te wachten. Gestart werd in Vila-Real, waarna de weg vrijwel direct begon op te lopen. De eerste grote beklimming van de dag was de Alto Remolcador. Daarna volgde een lange afdaling. Het terrein bleef golvend tot aan de voet van de lange beklimming van de Alto Collao, op zo’n 25 kilometer van de streep. Na de top kregen de rensters nauwelijks de tijd om te herstellen voor de laatste klim van de dag, de Vistabelle del Maestrat.

In aanloop naar de Alto Collao, de voorlaatste klim, was een kopgroep ontstaan van vier rensters, met Silke Smulders (Liv Racing Xstra), Marie Le Net (FDJ), Alexandra Manly (BikeExchange-Jayco) en Matilde Vitillo (Bepink). De groep reed meer dan een minuut weg, maar werd op de Collao weer bijgehaald. Dan versnelde Movistar en dat bleek om kopvrouw Annemiek van Vleuten in stelling te brengen. De Nederlandse viel aan en kwam met een gat van al bijna 20 tellen boven op de Collao. Daarna wist ze langzaam maar zeker haar voorsprong uit te breiden.

Van Vleuten was ontketend en kwam op de bijna zeven kilometer lange slotklim naar Vistabella del Maestrat niet meer in de problemen. Naast dat ze de etappezege binnensleepte, ging ze ook aan kop in het algemeen klassement. De Movistar-renster nam de leiderstrui over van Soraya Paladin.