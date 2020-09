Dubbelslag Annemiek van Vleuten in tweede rit Giro Rosa zaterdag 12 september 2020 om 16:23

Annemiek van Vleuten heeft de tweede etappe van de Giro Rosa op haar naam geschreven. De renster van Mitchelton-Scott kwam in Arcidosso na een 124 kilometer lange etappe solo als eerste over de finish. Van Vleuten neemt door haar overwinning de leiderstrui over van Elisa Longo Borghini.

De rensters kregen op de tweede dag van de Italiaanse rittenkoers in Toscane een rit met de nodige hoogtemeters en onverharde stroken voorgeschoteld. Het lastige parcours zorgde er in combinatie met het hoge tempo voor, dat het peloton al vroeg in de rit in verschillende groepen verbrokkelde.

Met nog 63 kilometer te gaan ging Julie Van De Velde (Lotto Soudal Ladies) op avontuur. Haar aanval zou niet tot het einde stand houden. Op dertig kilometer van het einde volgde een hergroepering. Een nieuwe aanval van Elizabeth Banks (Équipe Paule Ka) hield niet lang stand.

Er ontstond een nieuwe kopgroep van ongeveer 25 dames, waar Annemiek van Vleuten in de finale uit ontsnapte. Anna van der Breggen ging in de achtervolging. Materiaalproblemen zorgden ervoor dat Van Vleuten terugviel, maar de wereldkampioene wist zich terug te knokken in de wedstrijd. Ze haalde Van der Breggen opnieuw bij en soleerde naar de overwinning in Arcidosso. Van der Breggen finishte op een minuut en 16 seconden als tweede.

Voor Van Vleuten is het al haar zevende overwinning dit seizoen. Zij vertrekt morgen in de leiderstrui aan de derde rit, een 142 kilometer lange etappe met een lastige aankomst in Assisi.