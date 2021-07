Annemiek van Vleuten wint drie dagen na olympisch goud ook Clásica San Sebastián

Annemiek van Vleuten heeft haar topvorm van de Olympische Spelen benut om ook de Clásica San Sebastián te winnen. De kersverse olympische tijdritkampioene wist, drie dagen na het in ontvangst nemen van goud in Tokio, namelijk de Baskische heuvelklassieker te winnen. Ze was een klasse apart in de zware finale en kwam solo over de finish.

Rooijakkers in de kopgroep

Op de Jaizkibel wisten drie rensters zich los te rijden van het peloton. Pauliena Rooijakkers (Liv Racing), Ane Santesteban (BikeExchange) en Evita Muzic (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) hadden op de top van de bekende Baskische klim een voorsprong van 40 seconden op het uitgedunde peloton. Net na de afdaling groeide de kopgroep naar vijf, omdat Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) en Olivia Baril (Massi-Tactic) de oversteek wisten te maken.

Tatiana Guderzo (Alé BTC Ljubljana) lukte het even later ook om, vlak voor de Gurutze-klim, aan te sluiten. Het peloton volgde dertig kilometer voor de finish op een kleine twee minuten van de zes koploopsters. Vooraan was de samenwerking in eerste instantie goed, waardoor Rooijakkers, Santesteban, Muzic, Cordon-Ragot, Baril en Guderzo met anderhalve minuut voorsprong op de slotklim leek af te stormen. Daar stak het Movistar van olympisch kampioene Annemiek van Vleuten echter een stokje voor. Het verschil liep daardoor terug tot onder de minuut.

Van Vleuten laat concurrentie achter

Alles kwam daardoor aan op de steile Murgil Tontorra (2,1 km aan 10,1%), en dat na een hele wedstrijd in de stromende regen. Cordon-Ragot reed nog voor de klim weg van haar medevluchters, maar ook de Française was niet in staat om de favorietengroep voor te blijven. Van Vleuten trok namelijk flink door op de steile stroken – tot 15% – en sloot een kilometer onder de top aan bij Cordon-Ragot. Ze liet haar ook meteen achter en ging solo verder.

Geen van de concurrentes had een antwoord op de versnelling van Van Vleuten, die de afgelopen dagen ook nog in Scheveningen gehuldigd werd en in enkele talkshows zat. Op de top van de Murgil Tontorra had ze een voorsprong van 45 seconden bij elkaar gereden op Ruth Winder, die op haar beurt Rooijakkers en Muzic wist te lossen.

In de laatste acht dalende kilometers richting San Sebastián maakte Van Vleuten het nog even spannend met een stuurfout, maar ze bleef overeind en mocht daardoor juichen in de straten van ‘Donostia’. Het is voor de kopvrouw van Movistar haar eerste zege in de Clásica San Sebastián voor vrouwen. De Amerikaanse Winder mocht als nummer twee mee het podium op. Tatiana Guderzo won de sprint om de derde plaats, voor Sabrina Stultiens.