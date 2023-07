Annemiek van Vleuten: “Vraagtekens bij de tactiek van sommige ploegen”

Annemiek van Vleuten verloor in de vierde etappe van de Tour de France Femmes enkele seconden op Demi Vollering, haar grootste rivaal voor de eindzege. Toch was de wereldkampioene na afloop van de rit goedgemutst. “Het was een goede test”, zei ze tegen de NOS.

“Die test kostte me wel paar seconden kost op de finishlijn, omdat ik iets te vroeg aanging in de bocht”, vervolgde Van Vleuten. “Maar het was eigenlijk een goede dag, denk ik. We hebben elkaar lekker getest. We hebben de tv-kijker nu wel een beetje vermaakt in de finale. Volgens mij was het een mooie finale, met wat actie. Niet dat ik het daarvoor doe, maar als ik eraan terugdenk, was het wel mooi.”

Van Vleuten was ook blij met het optreden van haar team. “We hadden een plan, we wilden de boel onder druk zetten, net voor de bonisprint. Dat ging goed. Ik was veilig en in controle. Als we vanavond bij elkaar aan tafel zitten, doen we wel even een high five, want we speelden het goed als ploeg. Het heeft misschien niet opgeleverd wat we wilden, maar we zijn wel veilig de dag doorgekomen. Het is hier natuurlijk vrij punchy, en dat is niet helemaal mijn ding. Demi pakt alleen een paar seconden op de finish.”

Tactiek andere teams

Over de tactiek van enkele andere ploegen had de kopvrouw van Movistar ook nog wel wat te zeggen. “Daar kun je je vraagtekens bij zetten. Iedereen kijkt eindelijk eens naar SD Worx, maar toch zijn er altijd een paar ploegen die hen gaan helpen. Het is mooi dat elke ploeg een eigen plan heeft, maar ik denk dat het toch weleens tijd wordt dat ploegen een beetje gaan pokeren. Daar haal je soms weleens vermoeid je schouders over op in de koers.”

Toen geletruidraagster Lotte Kopecky demarreerde, reageerden ze bij Movistar niet. “Kopecky was voor ons niet gevaarlijk. Misschien heeft ze niet heel goede benen op de Tourmalet, maar voor het klassement is ze iets minder een gevaar.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Yara Kastelijn wint heuvelrit in Rodez na monstervlucht, Vollering pakt wat tijd