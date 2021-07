Annemiek van Vleuten voor Clásica: “Een van mijn favoriete koersen”

Annemiek van Vleuten stond vanmorgen, exact drie dagen na haar olympische titel in het tijdrijden in Tokio, alweer aan de start van de Clásica San Sebastián voor vrouwen. De Europese kampioene had zelf aan de ploeg gevraagd of ze er kon rijden. “Ik houd van deze wedstrijd. Het is een van mijn favoriete koersen”, vertelt ze voor de start.

“Ik had al aan de ploeg gevraagd of het mogelijk was dat ik kon starten toen ik zag dat het mogelijk was met de vluchten”, aldus Van Vleuten, die ondanks de jetlag en na een tussenstop in Nederland, inclusief huldiging en enkele talkshowoptredens in Scheveningen, is doorgereisd naar het Baskenland.

“Het is niet moeilijk voor mij om gemotiveerd te zijn, want het is een lastige en speciale koers en ik ken de organisator Leire Olaberria goed”, geeft de kopvrouw van Movistar aan. “We hebben nog samen getraind. En voor mijn ploeg is het ook een belangrijkste wedstrijd, dus ik ben gewoon heel gemotiveerd.”

Van Vleuten stond een keer eerder aan de start van de Clásica San Sebastián voor vrouwen. In 2019 eindigde ze als zestiende in de heuvelklassieker.