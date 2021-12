Annemiek van Vleuten voelt zich weer ‘opgeladen’ na trainingskamp in Colombia

Annemiek van Vleuten voelt zich naar eigen zeggen weer ‘opgeladen’ na een succesvol trainingskamp in Colombia. De 39-jarige renster van Movistar verbleef de afgelopen weken in het Zuid-Amerikaanse land om er een goede basis te leggen voor het nieuwe wielerseizoen.

Het is voor Van Vleuten niet de eerste keer dat ze in Colombia traint voor het nieuwe wielerjaar. Ook in 2019 verbleef ze bijna een maand in Colombia. “Ik houd ervan om uit mijn comfortzone te treden. Ik zie het wielrennen ook als een mooie gelegenheid om van andere culturen te leren en wat op te doen. Daarnaast is het ook lekker om in mooi weer te trainen”, liet ze twee jaar geleden weten aan WielerFlits.

De regerend olympisch kampioene tegen de klok heeft enorm goed kunnen trainen in Colombia, zo laat ze weten via Twitter. Van Vleuten brak begin oktober nog haar bekken op twee plekken na een valpartij in de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen. Ook kampte ze een tijdje met een gebroken schouder. Ruim twee weken na haar crash zat ze echter alweer op de fiets en sindsdien gaat het crescendo met Van Vleuten.

De ervaren Nederlandse zit inmiddels weer in het vliegtuig naar Nederland. In eigen land zal ze verder werken richting de eerste wedstrijden van 2022.

Saw the sunrise in the Valle de Cocora. Was an early last ride (5AM a little early for an evening person like me🤣) to get into timezone of 🇳🇱 again and to catch my plane. I had a huge good block of training in Colombia, met amazing people and I feel recharged. Good combi. 🎉🥳 pic.twitter.com/aHJyqnt8tU — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) December 23, 2021