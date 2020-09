Annemiek van Vleuten verdedigt wereldtitel in Imola vrijdag 25 september 2020 om 11:19

De kogel is door de kerk: Annemiek van Vleuten zal zaterdag ‘gewoon’ aan de start staan van het WK wielrennen in Imola. De regerend wereldkampioene brak een week geleden nog haar pols in de Giro Rosa, maar is nu fit genoeg om deel te nemen aan de wegrit.

De KNWU laat via social media weten dat de wereldkampioene van Yorkshire definitief de wegwedstrijd zal betwisten. Vlak voor haar vertrek naar Imola dacht Van Vleuten al aan de wegkoers van zaterdag. ” Ik ga rijden, dat denk ik wel. Ik ga het vrijdag bekendmaken, maar woensdag was heel hoopgevend.”

Van Vleuten kon de afgelopen dagen de training weer hervatten, met een speciale brace om haar geopereerde pols. “Ik heb woensdag getraind en een goede test gedaan. Dat was heel veelbelovend. Ik kon nog niet 100 procent aan mijn stuur trekken op een klim. En een heel felle demarrage zat er nog niet in.”

“Maar als ik zie hoe snel ik herstel dan verwacht ik dat het zaterdag een heel stuk beter gaat zijn”, aldus Van Vleuten, die na een miraculeuze revalidatie met ambitie zal beginnen aan de wegrit. “Als ik start, dan doe ik dat met ambities en niet alleen om er bij te zijn”, zo vertelde ze eerder deze week.