vrijdag 25 augustus 2023 om 09:10

Annemiek van Vleuten tweede in haar laatste bergetappe: “Betere benen dan verwacht”

Voor Annemiek van Vleuten was de tweede etappe van de Tour of Scandinavia de laatste bergetappe uit haar carrière. De kopvrouw van Movistar stopt na dit seizoen en rijdt hierna alleen nog de Simac Ladies Tour, waarin logischerwijs geen bergetappes zijn opgenomen. Van Vleuten werd donderdag in Norefjell tweede, achter Cecilie Uttrup Ludwig. “Ik had haar wel sterk verwacht”, zei ze na afloop.

Het was de klim naar Djupsøen (10 km aan 5,1%) die in de finale van de tweede rit voor veel verschillen zorgde. Alleen Kim Cadzow en Greta Marturano konden Van Vleuten en Ludwig volgen op die klim, waarna die vier streden om de ritzege en de leiderstrui. “Van andere concurrenten had ik verwacht dat ze dichterbij zouden zijn. Deze rit was erg belangrijk voor het klassement, met oog op de tijdrit op dag vier. Het was daarom goed dat Grace Brown er niet bij zat”, aldus Van Vleuten.

“Ik had betere benen dan verwacht”, lacht de Nederlandse op de kanalen van Movistar. “Ludwig had ik wel heel sterk verwacht en ik zat een beetje op mijn limiet toen ik haar moest volgen. Ik had daarna ook niets meer in mijn benen om zelf nog aan te vallen. Daardoor werd het een sprint tot de finish.”

Door haar tweede plaats staat Van Vleuten nu ook tweede in het klassement, op acht seconden van de Deense kopvrouw van FDJ-Suez. Haar belangrijkste conclusie? “Ik ben blij met mijn benen. Ik had verwacht dat ik wat meer problemen zou hebben bergop, maar het was een goede dag en dat geeft vertrouwen voor de tijdrit.”