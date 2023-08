donderdag 24 augustus 2023 om 18:21

Van Vleuten toont zich in Tour of Scandinavia, maar moet zege aan Ludwig laten

De tweede rit in de Tour of Scandinavia is gewonnen door Cecile Uttrup Ludwig. In een bergachtige etappe liet de Deense renster vluchtgenoot Annemiek van Vleuten achter zich. Ludwig is ook meteen de nieuwe leidster in de WorldTour-koers.



De tweede etappe in de Tour of Scandinavia kende een lastige finale met de klim naar Djupsøen (10 km aan 5,1%) op vijftien kilometer van de finish als toetje. De aanwezige klassementsrensters zouden zich op deze beklimming tonen, nadat eerder in de etappe vroege vluchten met onder meer Lauretta Hanson, Yara Kastelijn en daarvoor Tiril Jørgensen en Mia Sofie Rützou waren ingerekend.

Anouska Koster viel op de klim naar Djupsøen als eerste aan. De renster van Uno-X zou even op de col alleen vooruit rijden, maar kon niet op tegen het geweld van Ludwig en Van Vleuten toen zij zich ermee bemoeiden. De Deense en Nederlandse renster leken daarna op weg naar de zege, tot zij vlak na de top gezelschap kregen van Kim Cadzow en Greta Marturano. Een tactisch steekspel richting de meet in Norefjell ontvouwde zich daarna. Van Vleuten probeerde het nog een keer, Ludwig speelde nog eens op de verrassing.

Een sprint met vier zou echter de winnares bepalen. Op 500 meter van de streep ging Cadzow als eerste aan. De Nieuw-Zeelandse van Jumbo-Visma zou echter niet standhouden en zag Van Vleuten en Ludwig haar nog passeren. Ludwig zou in Norefjell met de zege aan de haal gaan.