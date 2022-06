Annemiek van Vleuten stopt na 2023, sluit carrière af bij Movistar

2023 zal het laatste jaar voor Annemiek van Vleuten als profwielrenster worden. De 39-jarige Nederlandse heeft haar contract bij Movistar, dat aan het einde van het huidige seizoen afliep, verlengd met een jaar. Nadien zal ze haar fiets aan de haak hangen. Dat kondigt ze aan in een persbericht van haar ploeg.

“Mijn carrière heeft altijd gedraaid om beter worden, niet om winnen”, begint Van Vleuten haar uitleg in het persbericht. “Elke fysieke kwaliteit of elk mentaal aspect op de fiets een beetje beter maken, zowel als team als samen met het team waar ik onderdeel van ben, dat geeft me echt energie.”

“Ik wil graag nog een beetje meer bijdragen aan de ontwikkeling van het team in 2023, net zoals ik de afgelopen twee jaar heb gedaan bij Movistar. Om hier onderdeel van te zijn, wilde ik verlengen met nog een seizoen. We hebben de stijgende lijn te pakken, we ontwikkelen ons, en het zou zonde zijn om halverwege dit proces te stoppen. Twee jaar voelt te kort, terwijl drie jaar een mooiere periode is. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de organisatie in 2024 en de jaren daarna nog verder zal verbeteren.”

Stoppen op topniveau

Van Vleuten presteert nog steeds op het allerhoogste niveau, maar heeft nu dus toch al een einddatum voor haar carrière gesteld. “Persoonlijk wil ik nu niet stoppen – ik ben nog steeds super gemotiveerd, maar ook bewust dat er een moment moet zijn dat ik moet stoppen. En het past beter bij me om te stoppen terwijl ik nog steeds op mijn beste niveau ben, terwijl ik het spel kan spelen voorin de grootste koersen. Ik wil op een hoogtepunt eindigen, en dat doen met deze fantastische mensen voelt als het juiste om te doen.”

Geen Olympische Spelen in 2024

“Sommige mensen zullen zich afvragen waarom ik afscheid neem voor de Olympische Spelen in Parijs. Voor mij heeft dit, mijn carrière, altijd te maken gehad met het vinden van motiverende doelen op de lange termijn, zoals het Movistar Team en elke andere organisatie waar ik mijn energie in kan steken. Het gaat niet enkel om specifieke doelen of wedstrijden. Het lijkt er ook niet op dat de Alpe d’Huez in het parcours zit (lacht), maar zoals je kunt begrijpen, is dat niet de meest belangrijke reden.”

“De voornaamste reden om in 2023 te stoppen, is dat ik wil stoppen als in nog op topniveau ben, het ontwikkelingsproces af wil ronden dat het team en ik begonnen in 2021 en ik uitkijk naar nieuwe uitdagingen in het leven. Ik ben er zeker van dat ik zal stoppen met een klein traantje in mijn oog, want ik houd enorm veel van deze sport, maar ik wil het wielrennen – de professionele kant ervan – verlaten op het hoogste niveau.”

🐐✍️☑️ – 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣🔚@AvVleuten will bring an end to her extraordinary career with the Movistar Team as she extends her contract with the Blues for an additional season > https://t.co/gWbWiNfFVG Big goals ahead – let's #MiekItHappen 👊💙 pic.twitter.com/bH5E2K6KM0 — Movistar Team (@Movistar_Team) June 29, 2022