Annemiek van Vleuten steviger in het roze: “Jammer dat ik zo’n stomme fout maakte”

Annemiek van Vleuten wilde in de Giro d’Italia Donne in de bergetappe naar Aldeno uitlopen op de concurrentie, en dat lukte. Op de laatste klim reed de kopvrouw van Movistar weg om uiteindelijk – ondanks een val in de afdaling naar de finish – met een royale voorsprong de overwinning binnen te slepen.

“Het was zwaar”, vertelde Van Vleuten in het flashinterview. “Ik wilde vandaag het verschil maken en dat lukte. Ik kreeg een goede lead-out van mijn ploeggenote Jelena (Erić, red.) en ging toen aan. Het was moeilijk om de rest eraf te rijden. Maar ik wist dat als ik zou doortrekken, dat mijn uithoudingsvermogen en mijn trainingsuren me zouden helpen.”

De 39-jarige Nederlandse baalde van haar val in de afdaling op weg naar Aldeno. “Ik maakte een stomme fout in de afdaling. Dat is een beetje teleurstellend aan vandaag, dat ik zo’n stomme en onnodige fout maakte – sorry mama! Ze zit te kijken. Maar het gaat goed. Ik sta nu steviger in het roze.”

Het vrouwenpeloton wacht morgen opnieuw een zware rit, als de route naar San Lorenzo Dorsino leidt. “Ik kijk uit naar morgen. De benen zijn goed en ik heb een mooie voorsprong. Ik ben blij. Het wordt een mooie etappe morgen”, aldus Van Vleuten, die nu een voorsprong van twee minuten op Marta Cavalli heeft in het klassement.