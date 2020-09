Annemiek van Vleuten slaat Waalse Pijl over, Marianne Vos start wel maandag 28 september 2020 om 17:46

Annemiek van Vleuten gaat woensdag niet van start in de Waalse Pijl. De voormalig wereldkampioene, die afgelopen zaterdag met een brace om haar gebroken pols een zilveren medaille won op het WK in Imola, ontbreekt in de selectie van Mitchelton-Scott.

Van Vleuten eindigde de afgelopen drie jaar steevast in de top-5 in de Waalse Pijl: in 2017 en 2018 werd ze vierde op de Muur van Huy, vorig jaar tweede.

Ondanks de afwezigheid van de kopvrouw, start er toch een Nederlandse namens Mitchelton-Scott. Janneke Ensing is namelijk hersteld van een slepende schouderblessure en zij maakt haar rentree. Georgia Williams, Jessica Allen, Lucy Kennedy en Grace Brown maken de selectie compleet.

Namens CCC-Liv doet Marianne Vos woensdag wel mee aan de Waalse Pijl. De inmiddels 33-jarige Vos, die vierde werd op het WK in Italië, wist de Waalse Pijl al vijf keer te winnen. Dat deed ze tussen 2007 en 2013. Na haar wisten alleen Pauline Ferrand-Prévot (2014) en Anna van der Breggen (2015-2019) te winnen in Hoei.

Naast Vos doen ook Soraya Paladin, Sofia Bertizzolo, Pauliena Rooijakkers, Ashleigh Moolman-Pasio en Sabrina Stultiens mee aan de Waalse Pijl. De Zuid-Afrikaanse Moolman werd in 2018 nog tweede in de heuvelklassieker.