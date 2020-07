Revalidatie Janneke Ensing zal langer duren zondag 26 juli 2020 om 11:52

De blessure van Janneke Ensing blijkt erger dan aanvankelijk gedacht. De renster van Mitchelton-Scott viel afgelopen vrijdag tijdens de Clásica Femenina Navarra uit met een gebroken sleutelbeen. Ensing heeft echter ook een breuk opgelopen in de processus coracoideus.

Het ravenbekuitsteeksel (processus coracoideus) zorgt ervoor dat je schouderkom is verbonden met je ribbenkast en sleutelbeen. “Een operatie is niet mogelijk omdat daar geen ruimte is”, zo vertelt Ensing aan WielerFlits. “En met platen in mijn lichaam gaat het in de weg zitten met betrekking tot mijn fietshouding.”

“Mijn lichaam moet het nu zelf herstellen.” Dit betekent dat Ensing langer moet revalideren vooraleer ze weer een rugnummer kan opspelden. “Ik hoor maandag meer over het revalidatietraject. Vanuit de ploeg gaan er ook nog verschillende doktoren naar kijken. Gisteren hebben er in Nederland ook al vier specialisten naar gekeken.”

Aflopend contract

De 33-jarige Ensing reed voor de coronabreak al in België voor Omloop Het Nieuwsblad en de Omloop van het Hageland. Afgelopen donderdag kwam ze, na een coronastop van bijna vijf maanden, weer in actie in de regio Navarra. Een dag later kwam ze dus hard ten val tijdens de Clásica Femenina Navarra.

De 33-jarige Nederlandse, in het verleden uitkomend voor onder meer Boels-Dolmans en Team Sunweb, beschikt over een aflopend contract bij Mitchelton-Scott.