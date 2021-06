Annemiek van Vleuten: “Perfect gereden door SD Worx, ik gun het Pieters”

Voor Annemiek van Vleuten is het NK op de weg de laatste jaren een enorm lastige wedstrijd om te rijden. De Europees kampioene van Movistar moet als eenling opboksen tegen de grote ploegen. “SD Worx heeft het heel slim gespeeld, daar heb ik alleen maar respect voor”, vertelt ze aan WielerFlits.

De 38-jarige Utrechtse probeert tijdens NK’s zo veel mogelijk te gokken op de grote ploegen. Waar ze haar collega’s van SD Worx – de ploeg van winnares Amy Pieters – complimenteerde, had ze kritiek op een aantal andere teams. “Andere ploegen kunnen zich zeker achter hun oren krabben. Ik had het idee dat ze niet allemaal voor de overwinning gingen vandaag. Maar laat ik het er maar vooral op houden dat SD Worx het vooral heel goed heeft gedaan.”

Van Vleuten blijft na het NK een beetje met gemengde gevoelens zitten. “Ik heb niet mijn benen kunnen gebruiken en dat vind ik jammer”, stelt ze. “Ik hoopte dat de koploopsters op een minuutje voorsprong zouden rijden en dat we er met een groepje naartoe hadden kunnen springen. Maar de wedstrijd verliep niet zoals ik het had verwacht. Behalve SD Worx dan, want die reden precies zoals ik van tevoren verwachtte”, lacht ze.

Blij voor Pieters

De meervoudig wereldkampioene werd uiteindelijk zelf elfde in de uitslag. Ze kan wel leven met de nieuwe Nederlands kampioene. “Amy vind ik een heel leuke kampioen. Als iemand die trui verdient, dan is zij het. Ik had wel verwacht dat SD Worx dit klusje zou klaren. Stiekem hoopte ik echt dat Amy de trui zou pakken, dus ik vind het heel erg leuk voor haar!”

Via een hoogtestage gaat Van Vleuten zich nu voorbereiden op de Olympische Spelen. Ze leerde tijdens het NK weinig over haar benen. Sterker nog: “Nul!”, lacht ze. “Ik weet dat ik als eenling weinig te zoeken heb op een kampioenschap. Als eer aan het rood-wit-blauw wil ik het NK toch rijden. Ik heb vannacht geslapen in mijn vaste hotel, dat was helemaal leuk. Maar ik ben hier niet naartoe gekomen om vertrouwen te tanken.”

“Ik ben niet iemand die bevestiging nodig heeft”, gaat ze verder. “Bevestiging op de tijdrit van afgelopen woensdag was wel lekker geweest, moet ik eerlijk zeggen. Toen kwam ik wel om zelfvertrouwen te tanken, maar dat is niet gelukt. Nu op naar Italië voor een hoogtestage, als laatste voorbereiding. There is where the magic happens, in mijn hoofd. Dus dat komt helemaal goed!”