vrijdag 24 november 2023 om 18:21

Annemiek van Vleuten organiseert laatste zolderopruiming voor het goede doel

Annemiek van Vleuten organiseert aanstaande zaterdag een zolderopruiming. In Wageningen, bij Roel Peerenboom Fietsen, zal de Nederlandse voor de laatste keer oude shirts verkopen ten voordele van het goede doel. Vorig jaar was de opbrengst maar liefst 17.000 euro.

Dit jaar gaat de opbrengst van de verkoop naar de Stichting Olrik uit Wageningen, naar het ‘Ik zwem mee’ project om precies te zijn. “Het ‘Ik zwem mee’ project is er voor gezinnen waarvan het inkomen onder een bepaalde grens zit, waarvoor de zwemlessen voor de kinderen worden betaald. Dat is een van de initiatieven die ze hebben en dat vond ik een heel mooi initiatief dat past in mijn straatje om bewegen bij kinderen te stimuleren. Elk kind moet gewoon leren zwemmen en ik ben dan ook heel blij dat ik daar een steentje aan kan bijdragen”, vertelt Van Vleuten op haar website.

“De afgelopen jaren was er zoveel interesse in een aantal speciale items, dat ik nu heb besloten om die te gaan veilen. Ook dit jaar heb ik weer genoeg unieke items! De afgelopen jaren ben ik rugnummers gaan bewaren of heb ik zelfs de nummers nooit van de kleding gehaald. Ik verwacht dat deze unieke items mooie bedragen gaan opleveren. Vanaf 15 uur zijn deze 15 items die ik ga veilen te bewonderen in de winkel. En snel daarna zal ik op een trap gaan staan in de zaak en mijn stemvolume gebruiken, waarbij mensen kunnen gaan bieden op de items.”

Zo zal Van Vleuten onder meer haar shirt verkopen dat ze droeg tijdens haar laatste Ronde van Vlaanderen. Verder zullen bijvoorbeeld ook haar laatste leiderstrui en het pak van het WK in Glasgow te koop zijn. “Daarna is er ook nog de gelegenheid om met me op de foto te gaan. Dat is 20 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot en met 16 jaar. En ook iets laten signeren kan voor 10 euro per item”, sluit Van Vleuten af.