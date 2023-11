vrijdag 24 november 2023 om 14:42

Annemiek van Vleuten en Mark Cavendish vallen in de prijzen bij algemene vergadering AIOCC

Annemiek van Vleuten en Mark Cavendish hebben de AIOCC Trofee gewonnen. Dat is een trofee die de AIOCC, een vereniging van verschillende wielerorganisaties, jaarlijks uitreikt als erkenning voor een opmerkelijke carrière. Naast het bekendmaken van de winnaars van de trofee werd er vergaderd over allerlei zaken die het wielrennen bezighouden.

De AIOCC Trofee, die voor het eerst werd uitgereikt in 1960, werd in het verleden onder meer gewonnen door Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Eugene Christophe en Jacques Goddet. De Belgische legende Merckx won de trofee zelfs tweemaal, in 1980 en in 2021.

Veiligheid

De algemene vergadering van de AIOCC hield plaats in Burgos, Spanje. In totaal namen 58 vertegenwoordigers, waaronder Amina Lanaya (algemene directeur UCI) en Tom Van Damme (voorzitter CCP), deel aan de vergadering. Een belangrijk punt op de agenda was het thema veiligheid. Zo werd het SafeR-project (een onafhankelijke veiligheidsinstantie, red.) voorgesteld door Jaap Van Hulten.

Van Hulten benadrukte nog eens het belang van het thema. “Dit jaar hebben we helaas een ware tragedie meegemaakt tijdens een wedstrijd. Hoe kun je sterven op je 26ste? Toch is dit wat er gebeurde met Gino Mäder tijdens de Ronde van Zwitserland… Hoe kan je sterven als je nog alles hebt om voor te leven… Ik heb veel nagedacht en ik denk nog vaak aan deze jonge renner, zijn familie en zijn vrienden.”

Solidariteitssteun

Nadat Van Hulten aangeeft dat zo’n ongelukken in alle wedstrijden kunnen gebeuren (waarmee hij dus niet met de vinger wil wijzen naar de organisatie in Zwisterland, red.), heeft hij het over de cruciale samenwerking tussen verschillende organisaties. “De oprichting van een gezamenlijke organisatie, SafeR, die al voor de tragedie in de pijplijn zat, werd een paar dagen later aangekondigd. (…) We hebben samen nog veel andere uitdagingen te overwinnen, maar ik wilde me hier richten op dit cruciale aspect.”

Verder werd er bekendgemaakt dat zeven nieuwe organisatoren, waaronder de Giro d’Italia voor vrouwen en de Gran Camiño, zich aansluiten bij de AIOCC in 2024. Tot slot werd er nog gepraat over de ‘solidariteitssteun’ (van 1000 euro, red.) die de AIOCC in 2023 gaf aan een aantal organisatoren. “Deze bescheiden bijdrage was een groot succes, meer dan 40 organisatoren vroeger ernaar. Dit gebaar werd zeer gewaardeerd en laat duidelijk de solidariteit tonen die bestaat tussen de organisatoren die lid zijn van de AIOCC”, vertelde Kiko Garcia, de algemene directeur van de AIOCC.