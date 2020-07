Annemiek van Vleuten ook in Durango-Durango klasse apart zondag 26 juli 2020 om 17:56

Er staat dit jaar vooralsnog geen maat op Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene van Mitchelton-Scott wist zondagmiddag de Basische eendagskoers Durango-Durango Emakumeen Saria te winnen en heeft daarmee alle vier de wedstrijden die ze in 2020 reed gewonnen. Anna van der Breggen eindigde niet ver achter haar landgenote als tweede.

Het recept voor Van Vleuten was niet veel anders dan tijdens de twee koersen die ze afgelopen week in de regio Navarra wist te winnen. Op de laatste beklimming van de dag, dit keer Goiuria Gaina met de top vlak voor de finish, liet ze een groep met zestien andere rensters achter.

Anna van der Breggen was de enige die overbleef achter Van Vleuten. Het verschil was op een gegeven moment twintig seconden, al wist Van der Breggen richting de top dat gat te halveren. De laatste afdaling zou uiteindelijk bepalen of de kopvrouw van Boels-Dolmans nog aan zou sluiten.

Uiteindelijk kwam het niet zover, waardoor Van Vleuten na 113 kilometer haar Baskische hattrick in vier dagen wist te completeren. Van der Breggen werd tweede op achttien seconden. De derde plaats was voor Elisa Longo Borghini op ruim een minuut van Van Vleuten. Met Ellen van Dijk (zevende) eindigde nog een Nederlandse in de top-10.