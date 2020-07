Annemiek van Vleuten nog niet benaderd door Jumbo-Visma Door Youri IJnsen & Nick Doup, zondag 26 juli 2020 om 19:45

Annemiek van Vleuten zou de interesse genieten van de nieuwe vrouwenploeg van Jumbo-Visma. De 37-jarige wereldkampioene heeft daar echter geen weet van, bevestigt ze aan WielerFlits. Jumbo-Visma zou haar palet uitbreiden met een vrouwenploeg, waarbij Marianne Vos en/of Van Vleuten idealiter kopvrouw zouden zijn.

Van Vleuten beschikt, net als Vos bij CCC-Liv, over een aflopend contract bij Mitchelton-Scott. Eerder gaf de ze aan in ieder geval nog twee jaar te willen doorgaan. “Ik ben voor het jaar 2021 niet benaderd door een Nederlandse ploeg, dus ook niet door Jumbo-Visma”, laat ze weten. “Het is wel mooi dat Jumbo-Visma met een vrouwenploeg komt”, voegt Van Vleuten, die verder commentaar over het initiatief er bij wenst te laten, daar nog aan toe.

Jumbo-Visma wil zelf niet reageren op de mogelijke interesse in Van Vleuten, noch op het gehele project rondom de vrouwenploeg. Volgens CyclingOpinions zou – na de eerdere berichtgeving – ook Marieke van Wanroij (trainer/coach) de weg van Parkhotel Valkenburg naar Jumbo-Visma bewandelen.

In navolging van teammanager Esra Tromp en Van Wanroij zouden ook enkele rensters de overstap maken. Ook zouden al meerdere gesprekken met Marianne Vos zijn gevoerd.

Demi Vollering

Bij Parkhotel Valkenburg staan op dit moment onder meer toptalenten Demi Vollering (23, winnares Giro dell’Emilia 2019) en Karlijn Swinkels (21, ex-wereldkampioene tijdrijden U19) onder contract. Ook voormalig Nederlands kampioene Anouska Koster, meervoudig Belgische kampioene tijdrijden Ann-Sophie Duyck, veldrijdster Sophie de Boer en regerend Nederlands kampioene elite-zonder-contract Nancy van den Burg.