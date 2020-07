Jumbo-Visma komt met vrouwenploeg vrijdag 24 juli 2020 om 10:40

Jumbo-Visma krijgt vanaf volgend seizoen een eigen vrouwenploeg. De ploeg zal geleid worden door Esra Tromp, die de afgelopen jaren de teammanager van Parkhotel Valkenburg was. Beoogde kopvrouwen zijn Marianne Vos en/of Annemiek van Vleuten.

Naast een WorldTour-ploeg, een opleidingsploeg en drie schaatsteams (hoofdteam, opleidingsteam en marathontploeg) zal het arsenaal aan sportploegen van Jumbo-Visma worden uitgebreid met een wielerteam voor vrouwen. Dit gebeurt op nadrukkelijk verzoek van de sponsors Jumbo (via Colette van Eerd), Visma (CEO Merette Hverven) en de nieuwe fietssponsor Cérvelo, meldt CyclingOpinions

Teammanager Richard Plugge is van plan de ploeg stapje voor stapje te laten groeien. Plugge heeft na zijn overname van de Rabobank-mannenploeg in 2013 geleerd dat een hele inboedel overnemen van een topteam moeilijk is en dat het zelf bouwen aan een team meer mogelijkheden biedt.

Naast Tromp heeft Jumbo-Visma ook de Noorse ploegleider Martin Vestby, die vloeiend Nederlands spreekt, op het oog om de sportieve leiding te dragen. Vestby is momenteel nog werkzaam voor het vrouwenteam van Mitchelton-Scott, waar ook wereldkampioene Annmiek van Vleuten onderdeel van is.

In eerste instantie had de ploeg Anna van der Breggen (die getrouwd is met Jumbo-ploegleider-ploegleider Sierk Jan de Haan) en Chantal Van Den Broek-Blaak op het oog als kopvrouwen, maar beide dames verlengden hun contract bij Boels-Dolmans, dat volgend seizoen doorgaat als SD Worx. Jumbo-Visma richt zich nu op Marianne Vos en Annemiek van Vleuten die beiden een aflopend contract hebben. Met de 33-jarige Vos zijn al meerdere gesprekken gevoerd.