Annemiek van Vleuten met vertrouwen naar WK: “Ben in mijn Tour de France-vorm”

Annemiek van Vleuten trekt met vertrouwen naar het WK wielrennen in Australië. Dat vertelde de winnares van de Ceratizit Challenge, de Vuelta voor vrouwen, tegen de NOS. “De vraagtekens die ik had, zijn weg. Ik ben eigenlijk in mijn Tour de France-vorm”, aldus Van Vleuten.

Vooral haar overwinning in de koninginnenrit van de Ceratizit Challenge, waarin Van Vleuten twee minuten wegreed bij haar concurrentes, heeft voor bevestiging gezorgd. “Dat is lekker voor het zelfvertrouwen. Wie zijn mijn concurrenten en hoe sta ik er zelf voor? Dat was wel even afwachten, nadat ik twee weken niets heb gedaan. Ik had wat vermoeidheid in mijn lijf, dus was ik wel nieuwsgierig naar hoe ik ervoor stond.”

“Maar ik ga met een lekker gevoel naar Australië. Die vraagtekens zijn weg. Ik ben eigenlijk in mijn Tour de France-vorm”, oordeelt de kopvrouw van Movistar. “Het WK is echt mijn laatste grote doel van het jaar: voorjaar, de combinatie Giro-Tour en het WK. De wegwedstrijd heeft een mooi parcours, maar dat is niet helemaal op mijn lijf geschreven. Maar er liggen zeker kansen voor Nederland.”

Van Vleuten kijkt niet alleen uit naar de wegrit in Wollongong. “De individuele tijdrit ligt mij ook wel. Dat parcours ligt mij meer dan vorig jaar, met meer hoogteverschil en meer bochten. Op rechte stukken zijn Ellen van Dijk en Marlen Reusser in het voordeel”, aldus AVV, die ook meedoet aan de Mixed Relay. “Die zit mooi in het programma. De wegrit heeft een lange klim, heel ver van het einde. Daarna is er een rondje van 17 kilometer met elke keer een Cauberg-klim. Voor mij is die klim wat kort.”