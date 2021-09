Annemiek van Vleuten maakt favorietenstatus waar in klimtijdrit Ceratizit Challenge

De klimtijdrit in de Ceratizit Challenge by La Vuelta is gewonnen door Annemiek van Vleuten. De topfavoriete wist het verschil te maken in de laatste stijgende kilometers naar het skistation van Manzaneda. Marlen Reusser werd tweede en blijft leidster.

In de openingsetappe van de Ceratizit Challenge by La Vuelta bleef een kopgroep vooruit, maar vandaag waren de rensters helemaal op zichzelf aangewezen in een klimtijdrit richting het skistation van Manzaneda. De rensters moesten iets meer dan 400 hoogtemeters overwinnen, goed voor een gemiddelde stijgingsgraad van 7,3%. Het leek een uitgelezen mogelijkheid voor topfavoriete Annemiek van Vleuten om een slag te slaan, maar de renster van Movistar moest nog wel even zien af te rekenen met onder meer Anna van der Breggen, Elisa Longo Borghini en leidster Marlen Reusser.

Silvia Valsecchi, die na de openingsrit laatste stond in het algemeen klassement, begon om 11.05 uur als eerste aan de tijdrit. De Italiaanse wist echter geen serieuze richttijd neer te zetten en finishte in de achterhoede. Dan was de tijd van Urška Žigart een stuk beter. De 24-jarige Sloveense van Team BikeExchange, ook wel bekend als de vriendin van Tourwinnaar Tadej Pogačar, kwam binnen na 20m31s en wist de lat behoorlijk hoog te leggen. Žigart kon echter niet lang genieten van de toptijd, want de Amerikaanse Leah Thomas was met 20m06s nog een flink tandje sneller.

Van Vleuten legt de lat bijzonder hoog

De Amerikaanse van Movistar stond even aan de leiding, maar werd vervolgens weggeblazen door een ploeggenote. Het was Van Vleuten die haar status als topfavoriete wist waar te maken door als eerste vrouw onder de twintig minuten te duiken. Aan het eerste meetpunt moest de regerend Olympisch kampioene tegen de klok nog vijf tellen toegeven op de beste tussentijd, maar Van Vleuten had duidelijk goed ingedeeld en wist op de steilste stroken een bijzonder hoog tempo te ontwikkelen. Met een eindtijd van 19m08s was ze bijna een minuut sneller dan Thomas. Maar was het ook goed genoeg voor de winst?

Concurrentes als Katarzyna Niewiadoma, Marta Cavalli, Kristen Faulkner en Van der Breggen beten in elk geval hun tanden stuk op de tijd van Van Vleuten. Ook Longo Borghini, altijd een gevaarlijke klant in een dergelijke klimtijdrit, kwam bij lange na niet aan de tijd van de Nederlandse. Het was vervolgens nog uitkijken naar de eindtijd van Reusser. De Zwitserse tijdritspecialiste kwam goed uit de startblokken en was aan het tussenpunt zelfs drie seconden sneller dan Van Vleuten, maar verloor in het tweede deel iets van haar pluimen. Toch werd ze nog knap tweede op net geen twintig seconden van dagwinnares Van Vleuten.