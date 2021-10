Annemiek van Vleuten loopt alweer voorzichtig na zware val in Parijs-Roubaix

Annemiek van Vleuten kreeg aanvankelijk te horen dat ze voorlopig aan haar bed was gekluisterd na haar zware val in Parijs-Roubaix. Maar uit onderzoek bleek al dat dat niet hoeft. En vanmiddag postte de Nederlandse renster van Movistar zelfs een video dat ze voorzichtig probeert te lopen met krukken.

“Veertig uur later! De artsen van het Rijnstate-ziekenhuis (in Arnhem, red.) raadden me aan om te beginnen met lopen en de hoeveelheid pijn als richtlijn te gebruiken”, zette Van Vleuten bij de beelden. “Ik begon met drie stappen gisteren, maar vandaag gaat het al in meters! Van een advies in het ziekenhuis van Roubaix om drie weken horizontaal in bed te blijven… naar dit! Het tussenseizoen ziet er nu veel beter uit!”

Zaterdag kwam Van Vleuten hard ten val in de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix en daarbij brak zij haar schaambeen op twee plekken. Na aanvullend onderzoek in het Rijnstate-ziekenhuis bleek ze ook last te hebben van een gebroken schouder. Een operatie bleek niet nodig.

40h later ⬇️! Doctors @Rijnstate advised to start to walk and use the amount of pain as a guideline. I started y'day with 3 steps, today already meters! From advise in Roubaix hospital to stay 3 weeks horizontal in bed… to this! Off season looks way better now! 😎 pic.twitter.com/Az2194RgkF — Annemiek van Vleuten (@AvVleuten) October 4, 2021